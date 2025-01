DURANTE A MADRUGADA

Av. Jorge Amado terá ponto de interdição por duas madrugadas; veja alternativas

Trecho passa por obra de duplicação

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 18:38

Trecho afetado pela interdição Crédito: Reprodução/ Transalvador

A Avenida Jorge Amado, localizada entre os bairros soteropolitanos Imbuí e Boca do Rio, terá um trecho de interdição na noite destas segunda-feira (27) e terça-feira (28), entre 23h e 6h do dia seguinte. A interrupção do funcionamento acontece em virtude da obra de duplicação da vida pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop)>

O trecho afetado é a ponte sobre o Rio das Pedras; a interdição é válida para os dois sentidos. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), bloqueio ocorrerá no trecho da comunidade do Bate-facho, para acesso dos equipamentos e instalação de vigas da nova ponte. "A obra duplicará a Av. Jorge Amado, importante por ligar a Av. Luis Viana Filho (Paralela) à Av. Octávio Mangabeira (Orla), pelos bairros do Imbuí e da Boca do Rio", comunicou a pasta.>

"O acesso de veículos à área interditada será restrito a moradores e acontecerá de forma orientada pela equipe da Transalvador no local", acrescentou. >

Alternativas

Veículos oriundos do Imbuí / Avenida Paralela com destino à Boca do Rio / Orla podem utilizar o acesso ao Curralinho, por meio da Rua dos Colibris e seguindo pela Rua Valmir Hupsel, ou ainda chegar à Boca do Rio ao seguir pela Rua das Araras, Rua das Gaivotas e R. Jayme Sapolnik. >