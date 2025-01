OPORTUNIDADE

Evento com foco em empreendedores acontece nesta sexta (31)

O primeiro Happy AJE do ano vai ser realizado no Artmalte, no Rio Vermelho

Monique Lobo

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 18:06

Edição anterior do Happy AJE Crédito: Divulgação

A Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE Bahia), que atua no fortalecimento do ecossistema empreendedor do estado, realiza nesta sexta-feira (31), a partir das 18h, o primeiro Happy AJE do ano. >

O encontro, que vai ser realizado no Artmalte, no Rio Vermelho, em Salvador, é uma oportunidade para empreendedores ampliarem sua rede de contatos, trocarem experiências e criarem conexões estratégicas. >

O projeto fomenta a troca de ideias, parcerias e negócios entre profissionais de diversas áreas, proporcionando networking de alto impacto.>