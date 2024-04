SALVADOR

Av. Suburbana ganhará mais uma faixa; saiba onde

Medida visa otimizar a fluidez do trânsito

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 07:35

Novo retorno na saída do túnel Pirajá-Lobato reduz congestionamentos na Av. Suburbana Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Novas intervenções estão sendo realizadas pela prefeitura de Salvador no entorno da Av. Suburbana e uma delas é o alargamento da via. Agora a avenida ganhará mais uma faixa entre o retorno e o acesso ao Alto do Cabrito. A obra faz parte do projeto de requalificação da via, visando melhorar o fluxo de tráfego na região.

Além disso, próximo aos bairros de Plataforma e São João do Cabrito, a Transalvador realizará duas intervenções para facilitar o tráfego entre a avenida e as vias locais, incluindo a construção de uma via marginal e melhorias para os ciclistas ao longo dos quase 13 km da via. A medida visa otimizar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança aos usuários da via e ciclistas.

Novo retorno reduz congestionamentos

Prestes a completar um mês desde que foi entregue pela Prefeitura de Salvador, o novo retorno localizado na Avenida Suburbana, ao final do túnel de ligação Pirajá-Lobato, foi bem recebido pela população. Agora, quem passa pela área pode desfrutar de maior fluidez no trânsito e economia de tempo.

Superintendente da Transalvador, Décio Martins ressaltou que o novo retorno proporciona maior mobilidade, evitando congestionamentos decorrentes do acesso do túnel à Suburbana. “Tanto pela manhã, quanto pela tarde, a gente tem observado uma utilização massiva desse equipamento. A obra, sem dúvidas, veio para melhorar a mobilidade na região. Essa é a primeira das intervenções autorizadas pelo prefeito Bruno Reis para a revitalização da Avenida Suburbana”, afirmou.

Antes da intervenção da Prefeitura, inaugurada no dia 20 de março, quem saía do túnel de ligação Pirajá-Lobato e queria acessar a Av. Suburbana no sentido Calçada precisava seguir por algumas centenas de metros na direção do Alto do Cabrito, para só então realizar o retorno à esquerda. Agora, é possível acessar diretamente o sentido Calçada.

Segundo o agente de trânsito Edielson Gomes, o novo retorno tem sido eficaz na prevenção de congestionamentos recorrentes, especialmente durante as horas da tarde. “Aqui, na região, o congestionamento era constante. Porém, após a abertura desse novo retorno, não está ocorrendo mais. O trânsito está fluindo livremente. Inclusive, o semáforo está atendendo muito bem por aqui, impedindo acidentes”, pontuou.