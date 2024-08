SEM SOBREVIVENTES

Avião que caiu em São Paulo é do mesmo modelo que fazia Salvador-Feira

O avião que caiu em São Paulo nesta sexta-feira (9) tem o mesmo modelo e é da mesma empresa que operava o voo entre Salvador e Feira de Santana, na Bahia. A operação entre as duas cidades baianas foi suspensa em dezembro de 2023 para a reestruturação da malha aérea.

O modelo ATR-72 pertence à VoePass, antiga Passaredo. No acidente em Vinhedo, no interior paulista, a aeronave levava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. Não houve sobreviventes.

Sobre o acidente

O avião caiu em uma área de um condomínio, próxima a casas, no quintal de uma residência. Não há informação de vítimas em solo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo.