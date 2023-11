Avicultores têm prejuízos de mais de R$ 2 milhões com mortes de aves por causa do calor

A junção do calor com as quedas de energia elétrica é uma das principais preocupações de avicultores baianos. O fato de altas temperaturas influenciarem a maior incidência de estresse térmicos nos animais reflete em índices de mortalidade que chamam atenção. Neste ano, especificamente, produtores do estado registraram prejuízos de mais de R$ 2 milhoes com mortes de aves por causa do calor.



A produtora Kesley Jordana, que também é presidente da Associação Baiana de Avicultores (ABA), está na lista de prejudicados. Somente em 2023, a avicultora registrou quatro sinistros – termo utilizado pelos produtores para denominar as ocorrências de perda de aves. O primeiro aconteceu em fevereiro, quando 46 mil aves morreram por causa das condições climáticas na cidade de Conceição da Feira. O caso resultou na perda de aproximadamente 152 toneladas de carne e um prejuízo financeiro de mais de R$ 1 milhão.