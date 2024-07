TURISMO

Azul amplia oferta de voos para Porto Seguro na alta temporada

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, anunciou um aumento significativo na oferta de voos para Porto Seguro, um dos destinos mais procurados durante a alta temporada. Para o período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, a companhia disponibilizará 113.364 assentos em voos dedicados para o destino baiano, representando um aumento de 63% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A quantidade de voos semanais passará de 30 na temporada de 2023 para 40 voos em 2024, um aumento de 33%. Além disso, a malha aérea para Porto Seguro contará com novos mercados de origens, incluindo voos do Rio de Janeiro, de Campo Grande, de São Paulo, de Joinville, de Brasília, de Cuiabá e de Londrina.

Cidades que já contam com voos para Porto Seguro receberão um reforço na operação, com sete novos voos semanais partindo de Campinas, totalizando 11 operações na semana; dois de Belo Horizonte, totalizando 8 operações semanais; dois de Ribeirão Preto e Uberlândia, totalizando 3 operações; além de um voo semanal de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, totalizando 2 operações na semana.

“O aumento na procura por Porto Seguro e o incremento de voos são resultado direto do trabalho contínuo em parceria com a Azul Viagens. A Azul, com sua força de vendas, aliada à infraestrutura e as novas rotas turísticas que desenvolvemos, criou uma sinergia perfeita. Além disso, nosso Trade Turístico unido tem sido fundamental para este sucesso incrível que é a nossa cidade”, afirmou Guto Jones, Secretário de Turismo de Porto Seguro.