DEMANDA GRANDE

Azul anuncia voos extras na Bahia para alta temporada de julho

As principais rotas atendidas serão de Congonhas para Porto Seguro

Publicado em 14 de março de 2024 às 12:17

Azul Crédito: Divulgação

A Azul terá 549 voos extras para a alta temporada das férias de julho, entre 29 de junho e 4 de agosto, além de 1.408 voos dedicados da Azul Viagens, operadora de Turismo da companhia, totalizando 1.957 operações extras.

Um crescimento de 138% na comparação com o ano passado, que teve 822 voos no mesmo período. Ao todo, serão ofertados mais de 3 milhões de assentos. Os destaques são as novas rotas do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Ilhéus e Porto Seguro, na Bahia.

“Os clientes já começam a partir de agora a pensar no destino das férias escolares de julho, que é um período de grande procura por transporte aéreo. Com isso, também antecipamos o reforço na oferta de assentos para os destinos com mais demanda”, explica Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia de Malha da Azul, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

As principais rotas atendidas serão de Congonhas para Porto Seguro, que terá 24 voos extras, e Ilhéus, com 16 voos extras. A companhia terá, ainda, o aumento de frequência nos voos saindo de Confins (MG), que será o aeroporto que mais receberá voos extras no período, para destinos como Aracaju (CE), Campina Grande (PB), Fortaleza (CE), Jericoacoara (CE), Parnaíba (PI), João Pessoa (PB), Ilhéus (BA), Maceió (AL) e Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ).