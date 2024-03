OPERAÇÃO

Ba-Vi terá reforço de segurança com trabalho ostensivo e monitoramento em redes sociais

Forças de Segurança vão intensificar presença no entorno do Barradão, estações de ônibus e metrô, além de alguns bairros da cidade

O primeiro clássico Ba-Vi da final do Baianão 2024, que acontece neste domingo (31), terá reforço Forças Estaduais da Segurança Pública com ações de inteligência nas redes sociais e ampliação do patrulhamento preventivo.