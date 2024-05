ELEIÇÕES

Bahia: 1,2 milhão de eleitores estão com os títulos cancelados

No último dia do cadastro, 47.503 pessoas procuraram o TRE-BA para atendimentos, sendo 6.753 na capital e 40.750 no interior do estado. Entre os requerimentos estão a emissão da primeira via do título (21.408), revisões cadastrais (11.813) e transferências de domicílio eleitoral ou mudanças de local de votação (14.282). Na última semana, 203.045 pessoas procuram regulamentar a situação eleitoral na Bahia, sendo 23.914 em Salvador e 179.131 no interior.