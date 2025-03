GOVERNO

Bahia avança na gestão de dados públicos com nova política de governança da SEI

Política de Governança de Dados é oficializada no Diário Oficial do Estado deste sábado (15)

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) deu um passo importante para modernizar a gestão da informação no Estado, com a publicação da sua Política de Governança de Dados (PGD/SEI). Oficializada no Diário Oficial do Estado deste sábado (15), com a publicação da Portaria nº 11, de 14 de março de 2025, a medida busca assegurar a proteção, integridade e uso ético das informações produzidas e mantidas pela autarquia, responsável por dados estratégicos utilizados na formulação de políticas públicas na Bahia.>