MAU TEMPO

Bahia é atingida por mais de 56 mil raios no final de semana

Veja orientações para se proteger nas tempestades

Mais de 56 mil raios atingiram a Bahia no último final de semana, apontam dados do Climatempo, divulgados pela Neoenergia Coelba. A previsão é de que as tempestades continuem até a próxima quarta-feira (15).