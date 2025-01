TEMPO

Fortes chuvas no interior da Bahia devem persistir até sexta-feira

Quase 50 municípios registraram ocorrências; Jaguaquara e Maiquinique decretam situação de emergência

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 02:00

Em Sátiro Dias, show do cantor Tayrone foi cancelado após o palco da festa desabar Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Muitas pessoas desalojadas e desabrigadas, além de um ferido, em Jaguaquara, que decretou situação de emergência, assim como o município de Maiquinique. O temporal e o vento forte também em Sátiro Dias, onde a estrutura do palco da celebração da Festa do Bom Jesus do Bom Pastor cedeu e levou ao cancelamento do show do cantor Tayrone na cidade. No município de Dias D’Ávila, um morador usou as redes sociais para postar imagens de um carro totalmente submerso após as fortes chuvas.

O sul do estado também foi afetado pela intensidade da chuva: em Floresta Azul, o acumulado no município chegou a 86 milímetros, deixando 28 pessoas sem casa. Em Itororó, o risco de o Rio Colônia transbordar preocupa moradores. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), até as 18h deste domingo (12), foram registradas ocorrências em 49 cidades baianas. Boa parte desses registros era referente a alagamentos.

As chuvas devem persistir até sexta-feira (17), no entanto, com menor intensidade. Os maiores acumulados são esperados para a região Oeste, já que, normalmente, este trimestre faz parte do período chuvoso nesta faixa e no centro-sul do estado.

Dados do serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apontaram que, de sábado (11) para domingo (12), as estações localizadas em Rafael Jambeiro e Ribeira do Pombal foram as que registraram por dia o maior volume de precipitações no estado, 157mm e 123mm, respectivamente.

Ainda segundo o Inema, precipitações neste período estão associadas, sobretudo, à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), assim como a chegada de frentes frias ou de algum vestígio delas. “Essas chuvas se deram justamente pela atuação da ZCAS, que tem um posicionamento climatológico que fica ali no sul de Minas e pega o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, só que ela tem ondulação. A atmosfera é dinâmica e, com isso, ela subiu para oeste e sul da Bahia”, explica a meteorologista Andrea Ramos.

“Apesar da gente estar no verão e essa ser uma estação mais chuvosa quando se compara às demais, nesse ano, não estamos com o El Niño como no ano passado. O que temos aí é uma fase neutra. Tem até uma La Niña, mas fraca e de rápida duração”, diz.

A ZCAS consiste no principal sistema responsável pelo transporte de umidade vinda da região amazônica e é influenciado pela interação com outros sistemas, como as frentes frias. A Zona de Convergência do Atlântico Sul se forma quando massas de ar que vêm do Norte e Sul do país se encontram, provocando uma grande concentração de nuvens. Tem ainda o próprio calor e a umidade que vem do oceano, que alimenta a intensidade das chuvas nessa área da Bahia.

“Diante desses indicativos, quando tem o La Niña, ela sempre vai jogando chuva para o Norte e o Nordeste, diminuindo as chuvas no Sul do país”, acrescenta a especialista.

Além de Rafael Jambeiro e Ribeira do Pombal, as cidades com maiores acumulados dos últimos três dias foram Itapetinga (152,4 mm), Amargosa (150,8 mm) e Nilo Peçanha (147,21 mm). De terça até sexta-feira, a previsão do instituto é que o litoral do estado se mantenha com chuvas de intensidade fraca a forte, sobretudo nos municípios costeiros do Baixo Sul e Recôncavo, Salvador. Já na parte centro-oeste deverão ocorrer apenas pancadas e chuvas de fraca intensidade.

Salvador

Na manhã de domingo (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para perigo potencial de chuvas intensas. O alerta é válido até às 10h desta segunda-feira (13). O comunicado prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Entre as áreas afetadas estão o centro-norte e sul baiano, mais a região metropolitana de Salvador.

Ao longo do final de semana, a capital ultrapassou o esperado para todo o mês de janeiro. O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) registrou nas últimas 48 horas acumulados de chuva maiores que 120 mm, superando o esperado para o primeiro mês do ano, de 79,9 mm.

As localidades da Ilha de Bom Jesus dos Passos (123,6 mm), Ilha dos Frades (92,88 mm) e Itapuã (89,0 mm) apresentaram os maiores índices. No mesmo período, a Codesal recebeu 80 solicitações, sendo 29 de ameaças de desabamento e 28 de ameaças de deslizamento.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) seguem monitorando as situações ocasionadas pelas chuvas, na capital e no interior. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado através do 193. Em Salvador, a Codesal continua acompanhando a frequência das chuvas e emitindo diariamente alertas por SMS e WhatsApp. Basta enviar um SMS para 40199 e informar o número do CEP para receber os boletins gratuitamente. Qualquer cenário de risco, o número é 199.

Cidades com maiores acumulados dos últimos 3 dias (10,11 e 12 de janeiro)

Rafael Jambeiro: 286,6 mm

Ribeira do Pombal: 158,6 mm

Itapetinga: 152,4 mm

Amargosa 150,8 mm

Nilo Peça: 147,21 mm

Os municípios afetados, até o momento