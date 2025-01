CAINDO O CACAU

Mais de 200 municípios baianos têm alerta de perigo para chuvas e ventos intensos

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

Os municípios afetados na Bahia estão no Centro Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Norte, Metropolitana de Salvador, Extremo Oeste e Sul do estado. As chuvas devem persistir até sexta-feira (17), no entanto, com menor intensidade. Os maiores acumulados são esperados para a região Oeste, já que, normalmente, este trimestre faz parte do período chuvoso nesta região.