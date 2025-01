PERIGO

Oito em cada 10 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas; veja a lista

Alagamentos foram registrados na capital e em diversos municípios do interior

Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 19:42

Salvador amanheceu sob chuva neste domingo (12) Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Não é só Salvador que tem enfrentado os efeitos das fortes chuvas neste final de semana. Além da capital, outras 345 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O número representa 83% de todos os 417 municípios do estado.

As condições climáticas que atingem a maior parte do estado são resultado da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O sistema é consequência do comportamento dos ventos em altos e baixos níveis da atmosfera com a formação de uma frente fria. O alerta emitido pelo Inmet é válido até, pelo menos, às 10 horas de segunda-feira (13).

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. São esperadas chuvas de até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, de até 100 quilômetros por hora. Amargosa, no centro-sul, foi a cidade que mais choveu em 24 horas no Brasil.

O CORREIO divulgou inicialmente que as cidades estavam sob alerta vermelho. Na verdade, trata-se de alerta laranja. As carterísticas são as mesmas divulgadas anteriormente.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet alerta para evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de descargas elétricas.

As regiões em alerta no estado são: Vale do São Francisco, Nordeste, Centro-Norte, Oeste e Sul. Confira abaixo todas as cidades afetadas. Além da Bahia, municípios de estados como Tocantins, Pernambuco e Piauí estão sob risco.

Cidades sob alerta na Bahia, segundo o Inmet

Abaíra

Abaré

Acajutiba

Adustina

Água Fria

Aiquara

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

América Dourada

Anagé

Andaraí

Andorinha

Angical

Anguera

Antas

Antônio Cardoso

Antônio Gonçalves

Aporá

Apuarema

Araçás

Aracatu

Araci

Aramari

Aratuípe

Aurelino Leal

Baianópolis

Baixa Grande

Banzaê

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barra do Rocha

Barreiras

Barro Alto

Barrocas

Belo Campo

Biritinga

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejões

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buritirama

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Caculé

Caém

Caetanos

Caetité

Cafarnaum

Cairu

Caldeirão Grande

Camaçari

Camamu

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Candeal

Candeias

Candiba

Cândido Sales

Cansanção

Canudos

Capela do Alto Alegre

Capim Grosso

Caraíbas

Cardeal da Silva

Carinhanha

Casa Nova

Castro Alves

Catolândia

Catu

Caturama

Central

Chorrochó

Cícero Dantas

Cipó

Cocos

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Coité

Conceição do Jacuípe

Conde

Condeúba

Contendas do Sincorá

Coração de Maria

Cordeiros

Coribe

Coronel João Sá

Correntina

Cotegipe

Cravolândia

Crisópolis

Cristópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dário Meira

Dias d'Ávila

Dom Basílio

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Érico Cardoso

Esplanada

Euclides da Cunha

Fátima

Feira da Mata

Feira de Santana

Filadélfia

Formosa do Rio Preto

Gandu

Gavião

Gentio do Ouro

Glória

Gongogi

Governador Mangabeira

Guajeru

Guanambi

Heliópolis

Iaçu

Ibiassucê

Ibicoara

Ibicuí

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapitanga

Ibirataia

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Ichu

Igaporã

Igrapiúna

Iguaí

Ilhéus

Inhambupe

Ipecaetá

Ipiaú

Ipirá

Ipupiara

Irajuba

Iramaia

Iraquara

Irará

Irecê

Itaberaba

Itacaré

Itaeté

Itagi

Itagibá

Itaguaçu da Bahia

Itamari

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Itapitanga

Itaquara

Itatim

Itiruçu

Itiúba

Ituaçu

Ituberá

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jaguaquara

Jaguarari

Jaguaripe

Jandaíra

Jequié

Jeremoabo

Jiquiriçá

Jitaúna

João Dourado

Juazeiro

Jussara

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Laje

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lamarão

Lapão

Lauro de Freitas

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macajuba

Macaúbas

Macururé

Madre de Deus

Maetinga

Mairi

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maracás

Maragogipe

Maraú

Marcionílio Souza

Mata de São João

Matina

Miguel Calmon

Milagres

Mirangaba

Mirante

Monte Santo

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muniz Ferreira

Muquém do São Francisco

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nordestina

Nova Canaã

Nova Fátima

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Redenção

Nova Soure

Novo Horizonte

Novo Triunfo

Olindina

Oliveira dos Brejinhos

Ouriçangas

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Paripiranga

Paulo Afonso

Pé de Serra

Pedrão

Pedro Alexandre

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Pindobaçu

Pintadas

Piraí do Norte

Piripá

Piritiba

Planaltino

Planalto

Poções

Pojuca

Ponto Novo

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Presidente Tancredo Neves

Queimadas

Quijingue

Quixabeira

Rafael Jambeiro

Remanso

Retirolândia

Riachão das Neves

Riachão do Jacuípe

Riacho de Santana

Ribeira do Amparo

Ribeira do Pombal

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Rio Real

Rodelas

Ruy Barbosa

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Brígida

Santa Inês

Santaluz

Santa Maria da Vitória

Santana

Santanópolis

Santa Rita de Cássia

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Desidério

São Domingos

São Felipe

São Félix

São Félix do Coribe

São Francisco do Conde

São Gabriel

São Gonçalo dos Campos

São José do Jacuípe

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sítio do Mato

Sítio do Quinto

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Tanquinho

Taperoá

Tapiramutá

Teodoro Sampaio

Teofilândia

Teolândia

Terra Nova

Tremedal

Tucano

Uauá

Ubaitaba

Ubatã

Ubaíra

Uibaí

Umburanas

Urandi

Utinga

Valente

Valença

Varzedo

Vera Cruz

Vitória da Conquista

Várzea Nova

Várzea da Roça

Várzea do Poço

Wagner