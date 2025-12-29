Acesse sua conta
Bahia é o 4º estado com mais pedidos de CNH pelo novo aplicativo no país

Mais de 1,6 milhão de processos de habilitação já foram abertos no Brasil em menos de 20 dias após o lançamento da plataforma digital

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:38

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A Bahia aparece na quarta posição no ranking nacional de solicitações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) feitas por meio do aplicativo CNH do Brasil. Em todo o país, mais de 1,6 milhão de processos de habilitação foram abertos pela plataforma desde o lançamento do programa.

Os dados mostram que São Paulo lidera o número de solicitações, com 286.773 registros, seguido por Minas Gerais (171.811) e Rio de Janeiro (152.315). A Bahia soma 150.975 pedidos, ficando à frente de Pernambuco, que aparece em quinto lugar, com 94.594 solicitações.

Segundo o Ministério dos Transportes, a adesão ao novo modelo tem sido rápida. Até a última sexta-feira (26), o aplicativo da CNH do Brasil contabilizou mais de 30 milhões de usuários, enquanto o curso de formação para instrutores autônomos de trânsito ultrapassou 100 mil inscritos.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil
A nova política se inspira em modelos já consolidados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina por Shutterstock
Curso teórico será gratuito e digital: o novo modelo passará a oferecer o curso teórico de forma gratuita e em formato digital por Shutterstock
O candidato poderá iniciar o curso teórico antes de abrir o RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que reduz deslocamentos e simplifica o início do processo por Divulgação
O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem, por exemplo por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ministro dos Transportes disse que  recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova de meia embreagem, contribuindo para a reprovação de candidatos por Reprodução
Acompanhamento e o treinamento dos alunos poderá ser feita por instrutores autônomos, o que deve contribuir para a redução de custos da CNH e a ampliação da oferta de profissionais qualificados por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Proprietários e funcionários de autoescolas de Salvador protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Governo estima que mudanças vão ajudar a resolver o problema dos 20 milhões de condutores não habilitados por Ciretran
Autoescolas protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
População conta as horas para o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
Candidatos que perderem na primeira prova prática poderão refazer o exame gratuito uma única vez por Shutterstock
Departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas por Arquivo Agência Brasil
A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro por Divulgação
Memes ironizam fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
1 de 16
CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

Lançada em 9 de dezembro de 2025, a CNH do Brasil foi criada com o objetivo de ampliar o acesso à carteira de motorista. Atualmente, apenas 46% da população brasileira é habilitada, e cerca de 20 milhões de pessoas dirigem sem CNH, tendo o custo do processo como uma das principais barreiras.

O novo modelo oferece curso teórico online gratuito e reduz a carga mínima de aulas práticas de 20 para 2 horas. O candidato pode escolher entre instrutores autônomos credenciados ou autoescolas.

Quais os benefícios para bons condutores?

Além das mudanças no processo de obtenção da CNH, o governo federal publicou a Medida Provisória nº 1.327, que cria benefícios para motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Entre as medidas previstas estão a renovação automática da CNH para motoristas que não cometeram infrações nos 12 meses anteriores ao vencimento, a opção de não emitir a versão física do documento e a fixação nacional do valor máximo de R$ 180 para exames médicos e psicológicos.

Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, o programa representa uma mudança estrutural no acesso à habilitação. Segundo ele, o novo modelo busca tornar o processo menos caro e mais inclusivo, ampliando o acesso à carteira de motorista em todo o país.

