Bahia é o 4º estado com mais pedidos de CNH pelo novo aplicativo no país

Mais de 1,6 milhão de processos de habilitação já foram abertos no Brasil em menos de 20 dias após o lançamento da plataforma digital

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:38

A Bahia aparece na quarta posição no ranking nacional de solicitações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) feitas por meio do aplicativo CNH do Brasil. Em todo o país, mais de 1,6 milhão de processos de habilitação foram abertos pela plataforma desde o lançamento do programa.

Os dados mostram que São Paulo lidera o número de solicitações, com 286.773 registros, seguido por Minas Gerais (171.811) e Rio de Janeiro (152.315). A Bahia soma 150.975 pedidos, ficando à frente de Pernambuco, que aparece em quinto lugar, com 94.594 solicitações.

Segundo o Ministério dos Transportes, a adesão ao novo modelo tem sido rápida. Até a última sexta-feira (26), o aplicativo da CNH do Brasil contabilizou mais de 30 milhões de usuários, enquanto o curso de formação para instrutores autônomos de trânsito ultrapassou 100 mil inscritos.

Lançada em 9 de dezembro de 2025, a CNH do Brasil foi criada com o objetivo de ampliar o acesso à carteira de motorista. Atualmente, apenas 46% da população brasileira é habilitada, e cerca de 20 milhões de pessoas dirigem sem CNH, tendo o custo do processo como uma das principais barreiras.

O novo modelo oferece curso teórico online gratuito e reduz a carga mínima de aulas práticas de 20 para 2 horas. O candidato pode escolher entre instrutores autônomos credenciados ou autoescolas.

Quais os benefícios para bons condutores?

Além das mudanças no processo de obtenção da CNH, o governo federal publicou a Medida Provisória nº 1.327, que cria benefícios para motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Entre as medidas previstas estão a renovação automática da CNH para motoristas que não cometeram infrações nos 12 meses anteriores ao vencimento, a opção de não emitir a versão física do documento e a fixação nacional do valor máximo de R$ 180 para exames médicos e psicológicos.