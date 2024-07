ECONOMIA

Bahia ganha 2 mil lojas de atacado e 3,8 mil postos de trabalho no setor

As lojas de atacado deram um salto de 26,5% na Bahia. Em um ano foram abertos 2.087 novos estabelecimentos comerciais desse tipo no estado, e o setor passou de 7.881 para 9.968 lojas. Os dados são da Pesquisa Anual de Comércio (PAC) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), entre 2021 e 2022, e foi divulgada nesta quinta-feira (25).

A receita bruta do segmento de atacado pulou de R$ 98,6 bilhões para R$ 125,6 bilhões no estado, em um ano, foi 27,4% de aumento ou R$ 27 bilhões a mais. A supervisora do IBGE, Mariana Viveiros, explicou que o setor de atacado está em crescimento na Bahia desde 2019, com novas loja e mais empregos, e que não desacelerou nem mesmo durante a pandemia.