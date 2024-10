NOVIDADE

Bahia ganha três novas rotas de voos da Azul e aeronave personalizada em homenagem ao estado

Novos voos têm como destino as cidades de Lençóis, Barreiras e Guanambi

Larissa Almeida

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 19:23

Avião da Azul em homenagem a Bahia Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

A partir do dia 6 de janeiro de 2025, a cidade de Salvador vai poder contar com três novas rotas de voos com destinos aos municípios baianos de Lençóis, Barreiras e Guanambi. A novidade, que é fruto da parceria da Azul Linhas Aéreas com os governos baiano e federal, foi anunciada na tarde desta sexta-feira (11), no Aeroporto Internacional de Salvador, após a chegada do Airbus A320, primeira aeronave da companhia aérea que leva, na fuselagem, a plotagem com imagens, cores e nome da Bahia.

Durante o evento que reuniu o ministro da Casa Civil Rui Costa, o governador Jerônimo Rodrigues e o CEO da Azul Linhas Aéreas John Rodgerson, foi informado que os voos terão frequência semanais – a exceção é Barreiras, que terá voos diários – e que as novas rotas configuram uma expansão aérea da Azul, que já opera 198 voos em Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Porto Seguro e passará a ter 299 com as novas rotas regionais. Só a capital baiana tem, em média, 18 decolagens por dia.

A demanda, de acordo com o CEO da Azul, tem sido tão grande que a Bahia ganhou uma aeronave com a identidade dela. Trata-se da Airbus A320, que decolou de Viracopos, na cidade de Campinas (SP), com adesivos na fuselagem que tem imagens que representam as belezas e os pontos turísticos baianos. A iniciativa faz parte da parceria da Azul com o Governo Federal no programa Conheça o Brasil: Voando, lançado desde 2023 pelo Ministério do Turismo e que tem como objetivo incentivar os voos e as viagens domésticas.

“Somos a maior empresa aérea na Bahia em número de destinos atendidos. Aliamos a alta procura pelas belezas, culinária e cultura baianas com nossa expertise de operações no estado e a nossa frota diversa para incluir a Bahia, com destaque, em nossos planos de conectar o Brasil com o próprio Brasil”, afirmou John Rodgerson.

O governador Jerônimo Rodrigues celebrou o aumento da frota área regional e destacou o impacto positivo que as conexões entre as cidades baianas terão a partir de 2025, especialmente a rota Guanambi – Salvador. “Em Barreiras, nós estamos investindo no aeroporto a demanda de voos diários. Em Guanambi e Lençóis, são dois voos por semana. Nós sabemos que quem mora em Guanambi leva no mínimo dez a doze horas de estrada para chegar em Salvador. Então, os deputados e empresários que vêm e vão reduzirão cerca de dez horas de viagem”, disse.

Segundo o ministro da Casa Civil, a expansão de voos na Bahia é resultado do esforço do Ministério do Turismo e o Ministério de Portos e Aeroportos de retomarem rotas aéreas pós-pandemia. Entre as ações, ele citou o estímulo a cobrança justa do preço do combustível por parte da Petrobras, o lançamento do combustível ambientalmente sustentável (SAF) e a viabilização de linhas de crédito para o setor aéreo.

“A Bahia tem uma costa espetacular, tem o litoral, a Chapada e o Oeste, que tem uma dinâmica econômica muito forte. Com esses voos novos, retomamos o volume de turismo em Ilhéus, Porto Seguro e outras regiões do estado, assim como também integra mais o Oeste da Bahia à capital Salvador, bem como ao Brasil. Isso é bom economicamente, reforça as atividades empresariais e gera emprego e renda”, destacou Rui Costa.

Julio Ribas, CEO da VINCI Airports Brasil, que administra o Aeroporto Internacional de Salvador, avaliou que a expansão de voos regionais tende a ampliar o fluxo de passageiros na capital baiana. “As rotas regionais são importantíssimas para a Bahia, como quinto maior estado em dimensões territoriais do país. Não apenas pelo tamanho, mas pela dinâmica da economia do estado, com atividades econômicas importantes em cidades como Barreiras, Guanambi e Lençóis. O anúncio das novas rotas da Azul chega num momento ótimo”, comemorou.

Os voos saídos de Salvador com destino a Lençóis e vice-versa ocorrerão às quintas e domingos, com duração de 1h10. As rotas Salvador – Guanambi e Guanambi – Salvador terão voos às segundas e sextas-feiras, com duração de 1h35. Já Salvador – Barreiras terá demanda todos os dias, com tempo de voo de 1h10. Todos as linhas serão operadas por aviões bimotor modelo AT72, de médio porte, com 70 assentos.

De acordo com o CEO da Azul, haverá divulgação intensa dessas rotas com o intuito de que elas não sejam canceladas, como aconteceu anteriormente com linhas de outras companhias aéreas, como a rota Salvador – Feira de Santana, pertencentes à Latam Linhas Aéreas e operadas pela Voepass, que teve a operação encerrada após cinco meses.