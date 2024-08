ELEIÇÕES

Bahia possui 81% de candidaturas negras, mostra TSE

Perfil de candidaturas por cargo

Para o cargo de prefeito, na Bahia, 84% das candidaturas são masculinas (962) e 16% femininas (177). Para vice-prefeito, são 920 homens (79%) e 239 mulheres ( 21%). Já para o cargo de vereador, o perfil de candidaturas é masculino (65%), com 21.145 pedidos de registros. As mulheres representam 35%, com 11.256 pedidos.

Financiamento de campanha

De acordo com a Resolução TSE 23.607/2019, os partidos devem distribuir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas femininas e de pessoas negras nos seguintes percentuais: para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%. Já para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e homens negros e não negros do gênero masculino do partido.