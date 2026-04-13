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Bahia registra 633 desaparecidos em dois meses e lidera ranking há 5 anos

Estado soma média de 617 casos no primeiro bimestre e tem apenas 140 localizações no período; RMS concentra ao menos seis ocorrências

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:00

Desaparecidos na Bahia
Desaparecidos na Bahia Crédito: Reprodução

Pior do que receber a notícia da morte é viver sem notícia alguma. Na Bahia, 633 pessoas foram registradas como desaparecidas apenas entre janeiro e fevereiro deste ano. Os dados mantêm o estado na liderança no Nordeste pela quinta vez consecutiva e revelam um cenário que mistura conflitos familiares, sofrimento psíquico e violência urbana — esta última, a face mais grave.

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ao menos seis ocorrências foram contabilizadas no período. Parte desses casos, no entanto, não teve detalhes divulgados publicamente, o que evidencia lacunas de informação e possível subnotificação.

Desaparecimentos na Bahia

Desaparecidos na Bahia por Reprodução
Matheus foi encontrado morto após sair para serviço por Reprodução
Matheus foi encontrado morto após sair para serviço por Reprodução
Matheus foi encontrado morto após sair para serviço por Reprodução
Maria Eduarda está desaparecida desde 22 de março por Reprodução
Casos de desaparecimentos na Bahia por Reprodução
Gabriel Araújo desapareceu em Camaçari por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Daniel Araújo Gondim foi visto pela última vez na Ilha de Itaparica por Reprodução
Daniel Araújo Gondim foi visto pela última vez na Ilha de Itaparica por Reprodução
Idoso está há dez dias desaparecido na Bahia por Reprodução
Família procura cobrador de ônibus desaparecido por Reprodução
Amigos estavam desaparecidos desde sábado (11) por Reprodução
Daniel está desaparecido há mais de 20 dias por Divulgação
Mulher estava desaparecido desde segunda-feira (19) por Reprodução/Redes sociais
Wilson Lopes estava desaparecido desde domingo 9160 por Reprodução
Mergulhador segue desaparecido nesta sexta (20) por Acervo pessoal / Kiko Silva
Edmilson dos Santos Filho, 12 anos, desaparecido no último domingo (8) por Reprodução
Daniel 'JoJo Mariani' dos Santos está desaparecido por Reprodução
Funcionários desaparecidos: defesa de dono do ferro-velho pede habeas-corpus preventivo em meio a buscas por Marina Silva/CORREIO
Pedro Segundo Curaçá Chaves, 63 anos, e Rafael Pereira da Silva, 32 anos, estão desaparecidos há 11 dias por Reprodução
Lucas está desaparecido desde o fim de semana por Divulgação
Richard de Jesus tinha apenas 21 anos e estava desaparecido desde sexta (27) por Reprodução
Cabeleireiro Antônio Marcos Santos Bulhões, de 47 anos, está desaparecido por Reprodução/Redes Sociais
Mistério: turistas completam 25 dias de desaparecidos em Eunápolis por site A Gazeta Bahia
Advogado desaparecido é encontrado morto no interior da Bahia por Reprodução/Redes Sociais
O professor Fabio Alex Franca Teixeira está desaparecido por Reprodução
Udson estava desaparecido em Santo Antônio de Jesus por Reprodução
Tiago Leite está desaparecido por Acervo Pessoal
Dielson teria desaparecido durante a prova por Reprodução/Redes Sociais
Guarda Civil Municipal desaparecido por Divulgação
Ferro-velho foi alvo de buscas da polícia por Reprodução
Ferro-velho interditado em operação de combate a furto de fios em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Parentes protestaram nessa quarta em fente a por Paula Fróes/ CORREIO
Ferro-velho onde Paulo Daniel e Matuzalém trabalham foi palco das buscas pelos jovens por Marina Silva/CORREIO
Dono do ferro-velho acusado por desaparecimento de funcionários foi denunciado por tortura em 2017 por Reprodução
https://www.correio24horas.com.br/minha-bahia/funcionarios-desaparecidos-defesa-de-dono-do-ferro-velho-pede-habeas-corpus-preventivo-em-meio-a-buscas-1124 por Marina Silva/CORREIO
Funcionários desaparecidos: defesa de dono do ferro-velho pede habeas-corpus preventivo em meio a buscas por Marina Silva/CORREIO
Matusalém e Paulo Daniel desapareceram em novembro de 2024 por Reprodução
Sonda da Marinha será usada na busca por corpos de Paulo Daniel e Matusalém em barragem por Acervo pessoal
Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia por Reprodução / Redes sociais
Amigas des por Reprodução
Professora estava desaparecida desde a última quinta-feira (11) por Reprodução
Corpo de jovem que estava desaparecida é encontrado mutilado por cachorros; polícia procura suspeito por Reprodução
Jovem estava desaparecida desde o início de abril por Reprodução
Três pessoas estão desaparecidas por Reprodução/Instagram
Ariane Roma dos Santos está desaparecida desde o dia 25 de junho por Reprodução/Redes Sociais
Maria Helena Neco Kramer está desaparecida desde a última terça-feira (26) por Arquivo Pessoal
Médica foi morta em julho de 2023, mas era considerada estava desaparecida por Reprodução
Um pessoa está desaparecida por Corpo de Bombeiros São Paulo
Manuela Keller Cohen estava desaparecida desde novembro por Reprodução
A adolescente Dara Bruna, de 12 anos, está desaparecida desde a quarta-feira (22) por Reprodução
Amanda estava desaparecida desde maio por Reprodução./Acervo pessoal
Casal foi atraído para emboscada por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia por Reprodução / Redes sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpos foram localizados no bairro Santa Maria por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
O corpo de Miriam Torres dos Santos, de 30 anos, foi localizado no dia 9 de fevereiro deste ano, por Reprodução/Redes sociais
Corpo de Willy Cleiton Silva Lopes é encontrado em julho de 2023 em Simões Filho por Reprodução
Corpo de professor foi encontrado carbonizado por Reprodução
Corpo de professor foi encontrado carbonizado por Reprodução
Thalia Vitória de Carvalho Gutierrez, de 16 anos, foi vista pela última vez no bairro de Nazaré; corpo foi encontrado dias depois por Reprodução
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Desaparecidos na Bahia por Reprodução

De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), a Bahia já ocupava a primeira posição no mesmo recorte em 2022, com 538 casos. Em 2023, foram 587 registros; em 2024, 638; e, no ano passado, 689. A média dos últimos cinco anos chega a 617 desaparecimentos no primeiro bimestre.

Durante todo esse período, o estado permanece à frente de Pernambuco e Ceará, que apresentam médias de 432 e 374 casos, respectivamente.

No entanto, quando se analisa o número de pessoas localizadas no mesmo intervalo, a Bahia fica atrás dos dois estados. O valor médio é de 140 registros, enquanto o Ceará lidera com 234 ocorrências e Pernambuco aparece em seguida, com média de 168.

No cenário nacional, a Bahia ocupa a sétima posição em número de desaparecimentos no primeiro bimestre, atrás de São Paulo (3.280), Minas Gerais (1.540), Rio Grande do Sul (1.384), Rio de Janeiro (1.150), Paraná (983) e Santa Catarina (805).

“É importante perceber que há fenômenos diferentes reunidos em um mesmo número de desaparecimentos. O governo brasileiro, recentemente, passou a reconhecer de forma autônoma o crime de desaparecimento forçado, cometido por agentes do Estado. Isso precisa ser observado como um dos desafios da segurança pública”, afirma o cofundador e coordenador executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, Dudu Ribeiro, integrante da rede de Observatórios de Segurança.

Como exemplo, Ribeiro cita o caso de Davi Fiúza. Em 2014, o adolescente de 16 anos foi levado durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro de Vila Verde e nunca mais foi visto. “Após dez anos de sofrimento da família na Justiça Militar, o processo foi para a Justiça Comum, reiniciando um ciclo de violência institucional. Sabemos que Davi foi vítima desse modelo de segurança pública, que também produz desaparecimentos forçados”, diz.

RMS

Em março deste ano, a adolescente Maria Eduarda da Cruz de Pinho, de 14 anos, foi localizada após uma semana desaparecida em Dias d’Ávila, na RMS. Ela havia saído de casa para encontrar amigos e foi encontrada em uma rodovia, ainda no município, com sinais de violência física e psicológica.

“Equipes da Delegacia Territorial de Dias d’Ávila, com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), seguem investigando as circunstâncias do desaparecimento, bem como a identificação de envolvidos. Desde o registro, foram coletados depoimentos, realizadas diligências de campo e análises de dados digitais”, informou a Polícia Civil.

Outras vítimas, no entanto, não tiveram o mesmo desfecho. O corpo do mecânico Matheus Balbino Rodrigues dos Santos, de 29 anos, foi encontrado no dia 26 de janeiro, em uma área de mata próxima à ponte de Nova Dias d’Ávila. Dois dias antes, ele havia saído de casa, em Camaçari, para encontrar um suposto cliente interessado na compra de uma peça automotiva.

Segundo familiares, Matheus foi atraído para uma emboscada. Ele teria sido abordado por três homens armados, que o obrigaram a abandonar a motocicleta e entrar em um carro.

“Há também os desaparecimentos ligados às disputas entre organizações criminosas, especialmente no tráfico de drogas e armas. É fundamental cobrar do Estado investimentos em investigação e inteligência, além de mais celeridade da Justiça, para evitar a continuidade do sofrimento das famílias”, pontua Dudu Ribeiro.

Há cerca de uma semana, a família de Gabriel Araújo Dias buscava informações sobre seu paradeiro. Ele teria desaparecido após sair para usar drogas com dois homens não identificados. O corpo foi encontrado no dia 20 de fevereiro, na Estrada da Beribeira, em uma área de mata em Camaçari.

Apesar do estado avançado de decomposição, a mãe reconheceu o corpo pelas roupas — as mesmas usadas no dia do desaparecimento. A confirmação oficial, no entanto, depende de exames do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Outro caso emblemático é o do mineiro Daniel Gondim, de 25 anos. Objetos atribuídos à vítima e estojos de munição encontrados ao lado de uma ossada humana são considerados fortes indícios de que os restos mortais possam ser do jovem, desaparecido desde 8 de outubro do ano passado na Ilha de Itaparica.

A ossada foi localizada no dia 16 de janeiro, em Mar Grande. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por traficantes, mas a identificação oficial ainda depende de laudo pericial. Os demais episódios de desaparecimentos foram mencionados por moradores de Camaçari.

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