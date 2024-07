SAÚDE

Bahia registra aumento de 17% na fila de pessoas à espera de um transplante

A Bahia registrou um crescimento no número de doações de órgãos no primeiro semestre de 2024, quando foram contabilizados 499 procedimentos. O número representa um aumento significativo em comparação com as 401 captações realizadas no mesmo período do ano anterior. No entanto, no mesmo período, aumentou em aproximadamente 17% o número de pessoas à espera de um órgão compatível para transplante. Enquanto em 2023 a lista de espera contava, em média, com 2.850 pacientes, em 2024 essa média subiu para 3.310 pessoas aguardando por um órgão ou tecido.