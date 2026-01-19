Bahia segue em alerta de chuvas intensas nesta segunda (19); confira previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06:22
Todo o território baiano continua sob alerta de chuvas fortes na manhã desta segunda-feira (19), conforme aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, classificado como de perigo potencial, começou a valer às 8h43 de domingo (18) e segue até até 9h de hoje.
A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Apesar da intensidade, o órgão aponta baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
Como medida de segurança, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.
Em situações de emergência, a população pode buscar informações e apoio junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.