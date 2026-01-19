TEMPORAL

Bahia segue em alerta de chuvas intensas nesta segunda (19); confira previsão

Aviso aponta risco potencial de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06:22

Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

Todo o território baiano continua sob alerta de chuvas fortes na manhã desta segunda-feira (19), conforme aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, classificado como de perigo potencial, começou a valer às 8h43 de domingo (18) e segue até até 9h de hoje.

A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Apesar da intensidade, o órgão aponta baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Como medida de segurança, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.