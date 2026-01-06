Bahia tem três cidades entre as dez mais quentes do Brasil; saiba quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:51
Três cidades da Bahia aparecem entre as dez mais quentes do Brasil nas últimas 24 horas, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano com a maior temperatura registrada foi Euclides da Cunha, no norte do estado, onde os termômetros marcaram 38,4 °C, a terceira maior temperatura do país no período.
Além de Euclides da Cunha, também aparecem no ranking Ribeira do Amparo, no nordeste baiano, com 37,8 °C, e Curaçá, no norte do estado, que registrou 37,3 °C. As duas cidades ocupam, respectivamente, a nona e a décima posição no ranking nacional.
Os dois municípios mais quentes do Brasil tiveram temperaturas acima de 38,5 °C. O primeiro lugar ficou com Pão de Açúcar, em Alagoas, que atingiu 38,7 °C, seguido por Caicó, no Rio Grande do Norte, com 38,6 °C.
Cidades mais quentes da Bahia
Pão de Açúcar (AL) – 38,7 °C
Caicó (RN) – 38,6 °C
Euclides da Cunha (BA) – 38,4 °C
Piranhas (AL) – 38,4 °C
Cabrobó (PE) – 38,3 °C
Ibimirim (PE) – 38,2 °C
Salgueiro (PE) – 38,1 °C
Patos (PB) – 37,9 °C
Ribeira do Amparo (BA) – 37,8 °C
Curaçá (BA) – 37,3 °C