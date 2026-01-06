CALOR

Bahia tem três cidades entre as dez mais quentes do Brasil; saiba quais

Temperatura máxima no estado foi de 38,4ºC

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:51

Calor Crédito: Shutterstock

Três cidades da Bahia aparecem entre as dez mais quentes do Brasil nas últimas 24 horas, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano com a maior temperatura registrada foi Euclides da Cunha, no norte do estado, onde os termômetros marcaram 38,4 °C, a terceira maior temperatura do país no período.

Além de Euclides da Cunha, também aparecem no ranking Ribeira do Amparo, no nordeste baiano, com 37,8 °C, e Curaçá, no norte do estado, que registrou 37,3 °C. As duas cidades ocupam, respectivamente, a nona e a décima posição no ranking nacional.

Os dois municípios mais quentes do Brasil tiveram temperaturas acima de 38,5 °C. O primeiro lugar ficou com Pão de Açúcar, em Alagoas, que atingiu 38,7 °C, seguido por Caicó, no Rio Grande do Norte, com 38,6 °C.

Confira o ranking das cidades mais quentes do país:

Pão de Açúcar (AL) – 38,7 °C

Caicó (RN) – 38,6 °C

Euclides da Cunha (BA) – 38,4 °C

Piranhas (AL) – 38,4 °C

Cabrobó (PE) – 38,3 °C

Ibimirim (PE) – 38,2 °C

Salgueiro (PE) – 38,1 °C

Patos (PB) – 37,9 °C

Ribeira do Amparo (BA) – 37,8 °C