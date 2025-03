SAÚDE

Bahia terá primeiro PET Scan do SUS em centro de oncologia de Salvador

Equipamento de última geração serve para diagnóstico de câncer

A Bahia dará um salto no diagnóstico precoce de câncer com a instalação do primeiro PET Scan do SUS no estado, no Centro Estadual de Oncologia (Cican). O equipamento de medicina nuclear, que permite detectar tumores com precisão inédita, é o carro-chefe de um investimento de R$ 26,7 milhões anunciado pelo governo baiano nesta terça-feira (25) para modernizar o tratamento oncológico em Salvador. >