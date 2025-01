SALVADOR

Baiana System e BNegão celebram parceria antes de show no Festival de Verão

A apresentação também conta com a participação de Marcelo D2 e Vandal

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 22:19

BNegão, Russo Passapusso, Beto Barreto e Vandal em entrevista coletiva Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Há menos de um dia para a edição de 2025 do Festival de Verão, o Parque de Exposições recebe os retoques finais para o evento do próximo fim de semana. Além da montagem dos estandes e espaços de convivência, o local recebeu a passagem de som de algumas das atrações que se apresentarão no palco do FV25.

O CORREIO esteve no espaço na tarde desta sexta-feira (24) para acompanhar o ensaio final de Baiana System e do cantor BNegão para o show que acontece no próximo domingo (26). Antes de irem ao palco, o vocalista da banda baiana Russo Passapusso, o guitarrista Beto Barreto, BNegão e o rapper Vandal deram entrevista coletiva para a imprensa e comentaram sobre a expectativa para a apresentação. >

“A nossa expectativa é a melhor possível. Acabamos de lançar um disco novo e estamos trazendo pessoas que já fazem parte da história do Baiana. Vai ser um cruzamento de energia e um encontro muito bonito que o público que nos acompanha há 15 anos verá no show”, disse Russo. >

O show ocorre uma semana após o lançamento do álbum “O Mundo Dá Voltas”, quinto disco de Baiana System. Além do novo álbum, o repertório contará com canções dos quatro trabalhos anteriores da banda, autorais de BNegão, Marcelo D2 e sucessos do Planet Hemp, liderada pela dupla carioca. >

“O Baiana tem um processo de metamorfose para fazer o show. Nós tiramos músicas dos discos e entendemos como o público do festival está se comportando e vamos criando as apresentações. Esse disco representa uma continuidade e um recomeço, já que passamos pela pandemia e chegamos em um momento em que podemos arejar e respirar de novo a partir dessa relação de coletivismo musical”, explicou Russo. >

Estrutura montada no Parque de Exposições Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Russo também exalta a parceria da banda com BNegão. O rapper carioca possui uma relação estreita com a capital baiana, se apresentando de forma rotineira nos festivais da cidade e sendo uma figurinha carimbada na festa de Iemanjá, com sua apresentação com a banda Ministereo Público. Ele se apresentou no Afropunk Salvador, em novembro, com o Planet Hemp. >

“Para mim é sempre feliz [estar em Salvador]. Minha relação com a Bahia é a seguinte: eu chego no aeroporto, passo no portal do bambuzal e fico muito feliz. Quando volto para ir embora, fico triste. Posso passar um mês aqui e ainda vai ficar faltando alguma coisa. Tenho uma relação de irmão com eles desde antes do Baiana existir e é uma felicidade acompanhar e ver o que acontece com eles” afirmou BNegão. >

“É um presente que a música nos dá, que nos permite estarmos cada vez mais próximos com pessoas cuja relação vai além da música e poder sentir e marcar a vida deles. Através da arte, a gente se une para decifrar o mundo que está a nossa volta e criarmos uma fotografia musical que representa o momento que vivemos”, exaltou Russo. >

Antes de Baiana System, BNegão e Vandal, os cantores Luiz Caldas e Saulo, em dupla, e a banda Natiruts realizaram a passagem de som no Parque de Exposições. A banda brasiliense se apresenta no sábado e a apresentação dos cantores baianos será no domingo. >

A 24ª edição do Festival de Verão celebra os 40 anos do Axé. O evento tem direção artística de Zé Ricardo e é coproduzido pela Salvador Produções e Bahia Eventos. Os ingressos para a pista custam R$ 160,00 (inteira), R$ 90,00 (meia solidária) e R$ 80,00 (meia) e podem ser comprados pelo Sympla.>