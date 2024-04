ABAM

Baianas de acarajé pedem maior produção do dendê no estado

Pedido é uma das reivindicações das trabalhadoras de tabuleiro na Bahia

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 06:00

Produção de dendê na Bahia caiu 83% de 2010 para 2021 Crédito: Ronaldo Rosa/Embrapa

A Bahia só produz 2% do dendê que atende toda a população baiana, de acordo com a presidente do conselho executivo da Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam), Rita Santos. Esse foi um dos pontos debatidos no ato em defesa do ofício da baiana de acarajé realizado na Assembleia Legislativa (Alba), na segunda-feira (15). As trabalhadoras exigem maior produção estadual do ingrediente essencial para a produção da iguaria.

“Vem de Belém 98% do dendê que a gente utiliza e não é um dendê próprio para nós. Ele é um dendê de commodities, que é para fazer biscoito, pasta de dente e sabonete. O nosso é para comida”, afirma a presidente da Abam.

Há um debate sobre a solicitação de registro do dendê como patrimônio ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), segundo Alcides Caldas, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e líder do Grupo de Pesquisa Território, Propriedade Intelectual e Patrimônio (Terpi). Mesmo que seja aprovado, “não resolve as questões estruturais de plantio, de assistência técnica, que são tão necessárias para a cultura e permanência do nosso dendê.”

A produção de dendê no estado está concentrada em 28 municípios baianos, mas a falta de políticas públicas dificulta o desenvolvimento pleno de toda a capacidade produtiva da região.

“O nosso problema é o descaso que vem ao longo dos anos. Há quase 30 anos, não há nenhum investimento. Em cada município há um órgão específico para cuidar do cacau, mas para o dendê não tem nada, é cada um por si”, revela a presidente da Abam.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção baiana de dendê, que era de 230 mil toneladas em 2010, caiu para 39 mil toneladas em 2021, ano do último levantamento. Enquanto isso, no mesmo ano, o Pará produziu 2,8 milhões de toneladas, exatamente 98% de toda a produção nacional.