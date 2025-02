CARNAVAL 2025

BaianaSystem anuncia convidados do Navio Pirata 2025 na Barra; confira

Artistas irão participar do Furdunço com a banda

O BaianaSystem revelou os convidados que se juntarão ao Navio Pirata no Furdunço, um dos principais eventos do pré-Carnaval de Salvador. No dia 23 de fevereiro, Larissa Luz, Alice Carvalho, Vandal, Dino D’Santiago e BNegão subirão ao trio que desfila no circuito Ondina-Barra >