Baiano entra na lista dos 100 futuristas mais importantes de origem africana no mundo

Paulo Rogério Nunes quer levar essa agenda para as escolas públicas da Bahia

Da Redação

Publicado em 21 de abril de 2024 às 16:18

Paulo Rogério Nunes Crédito: Erique Batista

O empreendedor, consultor em Diversidade e Inovação e autor do livro “Oportunidades Invisíveis”, Paulo Rogério Nunes, se tornou um dos mais importantes futuristas e inovadores de origem africana pela organização internacional Most Influential People of African Descent (MIPAD), parceira das Nações Unidas para promoção da Década dos Afrodescendentes.

A lista foi anunciada neste domingo (21), Dia Mundial da Criatividade e inclui nomes como o cantor americano Will.i.am da banda Black Eyed Peas, a brasileira Grazi Mendes, a autora Joy Buolamwini que inspirou o documentário Code Bias (Netflix) sobre Racismo e Inteligência Artificial, o ministro nigeriano da Economia Digital, Bosun Tijani, Pedro Lopes - Secretário Nacional de Inovação de Cabo Verde e o coletivo de astronautas afrodescendentes, Color of Space.

A cerimônia de premiação acontece dia 20 de setembro de 2024, durante a 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Em 2018, Paulo Rogério Nunes foi nomeado como um dos 100 afrodescendentes mais influentes com menos de 40 anos.

Publicitário, graduado em Comunicação pela Universidade Católica, com especialização em Política e Estratégia pela Universidade do Estado da Bahia, ele é cofundador da aceleradora Vale do Dendê, da consultoria especializada em mercados emergentes, AFAR Ventures, e da startup de conteúdo, AFRO.TV.

Único nordestino na lista, Paulo também foi considerado pela revista americana Rest of the World como um dos 100 mais inovadores fora do Vale do Silício. "Estou muito feliz com a notícia. Ela representa um reconhecimento muito importante", disse em entrevista ao CORREIO.