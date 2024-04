'CONDIÇÕES INSALUBRES'

Polícia Civil resgata crianças em situação de vulnerabilidade social na Micareta de Feira

A equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) resgatou 15 crianças em situação de vulnerabilidade social, na companhia de adultos, que atuavam como vendedores ambulantes no circuito do evento, no sábado (20). Entre as vítimas, dois bebês também foram localizados, na Operação Guardiões da Infância.