SAIU DE MACA

Jogador fica desacordado após choque de cabeça em jogo do Campeonato Inglês

Neste domingo (21), durante a partida entre Everton e Nottingham Forest, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, um lance aos 47 minutos do segundo tempo preocupou os atletas, a torcida e as comissões técnicas.

Em disputa pelo alto no meio-campo, o atacante português Beto, do Everton, e o meia inglês Gibbs-White, do Forest, bateram cabeça com cabeça. O português levou a pior e ficou desacordado em campo, precisando ser retirado de maca e com um balão de oxigênio.