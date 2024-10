FOGOS DE ARTIFÍCIO

Baiano, maior produtor de fogos de artifício do Nordeste é proibido de atuar

A liminar partiu de uma ação civil pública do MPT que pede que Gilson seja condenado a pagar R$ 20 milhões em indenização por danos morais. Agora, os sócios e empresas do réu não podem fabricar, vender, transportar material explosivo ou contratar terceiros para esse fim.

A tese do MPT foi apresentada em uma ação civil pública protocolada em agosto deste ano, e acolhida integralmente pela Justiça do Trabalho. Além de conceder o que foi pedido, a decisão final estabeleceu, ainda, uma multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento de algum item da sentença.

A história de Gilson com fogos de artifício vai ainda além, já que seu pai foi dono da fábrica de fogos que teve o maior acidente de trabalho da história do estado. Além disso, o réu foi alvo de duas operações de identificação de produção ilegal de fogos.

As empresas investigadas

Gilson controla indiretamente as empresas Fogos Boa Vista, Fogos Import e Fogos São João, acusadas de transporte e armazenamento de material explosivo sem cumprimento de normas de segurança e sem autorização necessária do Exército.

A situação foi descoberta por meio de dois inquéritos abertos em Santo Antônio de Jesus e em Salvador, nos quais o MPT descobriu o controle de Gilson sobre uma megaoperação de produção de fogos. O esquema é tão grande que o classifica como o maior produtor de fogos de todo o Nordeste do país, de acordo com o MPT.

Na época do desastre da fábrica do pai de Gilson, em 1998, as autoridades tentaram responsabilizar a empresa, e seguem tentando debitar a ela os acidentes de menor impacto que seguem acontecendo. Não foi possível, porque não havia uma pessoa jurídica definida para arcar com os danos.

Desde então, a família passou a atuar clandestinamente, segundo o ministério. Sem o controle do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, do Crea Bahia ou do Conselho Regional de Química da Bahia, a produção passou a lucrar mais, em movimento ilegal.