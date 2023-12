Baiano vencedor do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger terá exposição coletiva no MAB

A primeira exposição coletiva de Matheus L8, vencedor do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger na categoria Questões Históricas, estreia nesta quarta-feira (6) no Museu de Arte da Bahia (MAB). A exposição conta com a série As Caretas do Mingau que é composta por um misto de fotografia documental e dirigida, resgatando uma manifestação pouco conhecida da história da independência do Brasil na Bahia.



As fotos foram registradas durante a procissão das Caretas do Mingau, “almas” que penavam pela cidade na madrugada. Nas ruas de Saubara, a 103 km de Salvador, na madrugada do 2 de Julho, Leite registrou a procissão de mulheres negras que vagam pela cidade, carregando facões na cintura, espingardas nas costas e panelas com mingau na cabeça, em homenagem a suas ancestrais, que nas lutas por independência levavam armamento e comida para alimentar seus familiares e amigos durante a invasão portuguesa. Já as fotos mais dirigidas da série foram feitas horas antes da procissão sair, com a dançarina baiana Luana Fulô.