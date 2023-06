Baianos desenvolvem soluções que irão aprimorar doações da Osid

Após quase 48 horas seguidas de trabalho e dedicação , chegou ao fim neste domingo (18) o Hackathon+ Osid. Realizada pela aceleradora de negócios Rede+, em parceria com o Sebrae, Cubos Tecnologia e o Grupo Civil, a maratona tecnológica desenvolveu três soluções inovadoras para aprimorar as operações das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

A iniciativa foi vencida pela equipe Titan, responsável pelo produto 'Sistema de Transparência Irmã Dulce (STID)', um sistema de cadastro e centralização de armazenamentos de doadores e doações com versão web, app offline first e página no portal.