SANTANDER UNIVERSIDADES

Baianos podem concorrer a 10 mil bolsas para aprender programação no sistema Linux

Ao final de cada módulo, os participantes recebem certificação, que pode ser utilizada como horas complementares

O Santander Open Academy, em parceria com a DIO, lança o curso "Linux para Iniciantes", oferecendo 10 mil bolsas gratuitas para capacitar novos talentos em tecnologia. O curso, voltado para o ensino do sistema operacional Linux e infraestrutura de TI, terá um bootcamp de 30 horas, divididas entre aprendizado prático e teórico. As inscrições estão abertas até 16 de fevereiro na plataforma Santander Open Academy. >

O conteúdo do bootcamp abrange tópicos como conceitos fundamentais de Linux, manipulação de arquivos, gerenciamento de usuários, automação por scripts e criação de servidores web, além do uso do Docker, ferramenta que facilita o desenvolvimento e execução de aplicações. Durante o curso, os participantes poderão contar com quatro desafios práticos, mentorias e transmissões ao vivo com especialistas da DIO.>