FALTA DE ENERGIA

Problema com subestação causa 'apagão' em bairros de Salvador

Segundo relatos, alguns pontos passaram por uma queda de energia que durou segundos, mas há locais em que o fornecimento não foi retomado

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 15:27

Moradores de diferentes regiões de Salvador relataram uma queda de energia na tarde desta quinta-feira (18). Segundo relatos, alguns pontos passaram por uma queda de energia que durou segundos, mas há locais em que o fornecimento não foi retomado.

Moradores de bairros com Pituba, Bonfim, Cajazeiras, Rio Vermelho, Apipema, Santo Antônio Além do Carmo, além da Cidade Baixa, Pituaçu e a região do Centro Administrativo da Bahia (CAB), na Avenida Paralela, são alguns que relatam terem sido afetados. Há relatos também em pontos de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Procurada, a Neoenergia Coelba afirmou que a queda se deu em decorrência de um desarme em uma subestação de transmissão, de responsabilidade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

"Uma intercorrência na Subestação Pituaçu, de responsabilidade da Chesf , provocou a interrupção de energia registrada na tarde desta quarta-feira (18) em bairros de Salvador. A distribuidora está em contato com a Chesf e com o Operador Nacional de Sistema para entender a situação e apoiar no que for necessário", diz a nota.

A reportagem entrou em contato com a Chesf e aguarda esclarecimentos da companhia.

Apagão geral em 2023

No dia 15 de agosto de 2023, o estado baiano passou por um apagão que durou horas para ser resolvido. Desde as 8h30 da manhã moradores de Salvador, Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Porto Seguro, Barreiras, Luis Eduardo Magalhães, Juazeiro, Jacobina, Paulo Afonso, entre outras cidades, enfrentavam a queda no fornecimento de energia.

Em nota à época, a assessoria da Neoenergia Coelba confirmou que falta luz em, pelo menos, todos os estados do Nordeste. Segundo a empresa, houve uma ocorrência de grande porte na operadora nacional.

Foram 415 cidades afetadas na Bahia, das 417 totais do estado. A queda de energia atingiu estados de todas as regiões do país.