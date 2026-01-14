FISCALIZAÇÃO

Balanças iniciam operações de pesagem em estradas de 10 cidades na Bahia; veja onde

Serviço será retomado a partir desta quinta-feira (15)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:30

Pesagem de veículos de cargas em rodovias na Bahia Crédito: Rperodução

A partir de quinta-feira (15), as operações de balanças de pesagem móveis para veículos de carga, como caminhões e carretas, serão retomadas nas rodovias baianas. As ações terão apenas caráter educativo nos primeiros 30 dias, sem que multas sejam aplicadas por excesso de peso, segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra).

Neste ano, dez equipes de trabalho irão atuar nas rodovias dos municípios de Feira de Santana, Jaguarari, Uruçuca, Cícero Dantas, Teixeira de Freitas, Barreiras, Ibotirama, Planaltino, Morro do Chapéu e Vitória da Conquista. O propósito da operação com as balanças de pesagem é contribuir para o aumento da vida útil do pavimento, segundo a pasta estadual.

O número de equipes que atuarão na fiscalização em 2026 é o dobro da quantidade do ano passado, quando foram cinco. Os locais onde os veículos de carga serão pesados foram determinados em rodovias estaduais com maior fluxo de veículos de cargas. Veja abaixo onde:

Feira de Santana: BA-502: Acesso à São Gonçalo dos Campos – Entroncamento da BA-501 (Feira de Santana).

Jaguarari: BA-210: Entroncamento da BA-316 (Concha) – Entroncamento da BR-235/BR-423 (Juazeiro).

Uruçuca: BA-262: Entroncamento da BA-655 – Entroncamento da BR-101.

Cícero Dantas: BA-220: Entroncamento da BA-389 (Paripiranga) – Entroncamento da BA-084 (Em direção à Adustina).

Teixeira de Freitas: BA-290: Fim da travessia urbana de Teixeira de Freitas – Entroncamento da BA-126 (Em direção à Nova Lídice).

Barreiras: BA-459: Entroncamento da BA-454 (Em direção à Formosa do Rio Preto) – Entroncamento da BR-020 (KM 235,4) / BR-242(KM 863,4).

Ibotirama: BA-160: Entroncamento da BR-242 (Ibotirama) – Entroncamento das BAs 245 e 470 (Paratinga).

Planaltino: BA-026: Nova Itarana – Entroncamento da BA-553 (Nova Itaípe).

Morro do Chapéu: BA-144: Entroncamento das BRs 122 e 324 (Laje do Batata) – Várzea Nova.