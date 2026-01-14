Acesse sua conta
Colégio tradicional será demolido; veja qual

Problemas estruturais na edificação levaram à decisão

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:55

Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa Crédito: Reprodução/Google Street View

A Rua Guilherme Marback, no bairro do Imbuí, em Salvador, passará por uma mudança drástica. O tradicional Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa, situado no local, será demolido. A informação foi confirmada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação (SEC).

A decisão, segundo o órgão, foi baseada em laudos técnicos que apontam problemas estruturais na edificação. A SEC informou que a demolição vai evitar "risco de acidentes envolvendo estudantes, professores, funcionários e comunidade do entorno".

A secretaria acrescentou que os estudantes serão absorvidos por escolas da região. "Os estudantes serão transferidos para o novo Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro de Jardim Armação. [...] Outra opção disponível para os estudantes da região é o Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, também localizado no Imbuí.", indicou.

