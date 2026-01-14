Colégio tradicional será demolido; veja qual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:55
A Rua Guilherme Marback, no bairro do Imbuí, em Salvador, passará por uma mudança drástica. O tradicional Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa, situado no local, será demolido. A informação foi confirmada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação (SEC).
A decisão, segundo o órgão, foi baseada em laudos técnicos que apontam problemas estruturais na edificação. A SEC informou que a demolição vai evitar "risco de acidentes envolvendo estudantes, professores, funcionários e comunidade do entorno".
A secretaria acrescentou que os estudantes serão absorvidos por escolas da região. "Os estudantes serão transferidos para o novo Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro de Jardim Armação. [...] Outra opção disponível para os estudantes da região é o Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, também localizado no Imbuí.", indicou.