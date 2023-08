Baleia jubarte de 13 metros encalha em praia em Caravelas; equipe está no local para examinar

Baleia jubarte encalha no sul da Bahia. Crédito: Divulgação/IBJ

Uma baleia jubarte de 13 metros foi encontrada encalhada na praia de Yemanjá, em Caravelas, no sul da Bahia, no domingo (27). O Instituto Baleia Jubarte está no local na manhã desta segunda (28) para examinar a carcaça do animal.



A remoção da baleia depende de alguns fatores, dentre eles, a maré baixa. Segundo o pesquisador Milton Marcondes, o pico da baixa maré ao longo do dia acontecerá por volta das 7h da manhã e por um curto período de tempo, o que significa que a retirada pode não ser possível hoje.

"A maré está baixa, isso vai dar pouco tempo para se trabalhar com essa baleia, ela não vai sair de lá hoje. A gente vai examinar e dependendo do estado e do local em que estiver, vamos fazer o contato com a Prefeitura sobre a destinação da carcaça", disse.

Milton explicou que se a carcaça estiver em um local isolado, o ideal é deixá-la para se decompor naturalmente, o que causa menos impacto do que entrar com um maquinário pesado na praia. "Depende do acesso. É um bicho muito grande. Só o crânio, só ossos pesa normalmente 500 kg", acrescentou.

Já se o animal estiver em local acessado por humanos, a remoção deve ser feita com a ajuda da Prefeitura local. A equipe esteve lá ainda no domingo, mas por causa da maré não foi possível examinar o animal.