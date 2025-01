40 ANOS DE AXÉ

Banda Didá e Tonho Matéria fazem show gratuito na próxima terça (28)

Ingressos são gratuitos, mas é preciso fazer a inscrição prévia pelo aplicativo do Salvador shopping

Tharsila Prates

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 20:24

Banda Did Crédito: Divulgação

A Didá Banda Feminina comanda o palco do Som do Salvador na próxima terça-feira (28), a partir das 19h, no Salvador Shopping. O grupo percussivo encontra o cantor Tonho Matéria para a apresentação no palco montado no Ice Cream Park, no piso L1 do centro de compras. O ingresso é gratuito, mas é preciso fazer a inscrição prévia pelo aplicativo do shopping. >

O próximo encontro musical será do cantor Pierre Onassis com o Cortejo Afro no dia 4 de fevereiro, às 19h, no mesmo local. As apresentações, em formato de pocket show, serão realizadas todas as terças-feiras, até o dia 11 de fevereiro, com programação diversificada e gratuita de artistas locais e participações especiais.>

Tonho Matéria Crédito: Divulgação

Na terceira edição, o Som do Salvador celebra os 40 anos da Axé Music, o verão baiano, a herança ancestral e o potencial musical negro na cidade mais preta fora da África. >

Sobre a banda>

Com mais de 30 anos de trajetória musical, a banda Didá nasceu do sonho do mestre e maestro Neguinho do Samba, que após as passagens pelo Ilê Aiyê e Olodum, percebeu a falta de presença feminina no cenário local. Depois, com o investimento do cantor Paul Simon - que presenteou 'Neguinho' com um casarão no Pelourinho - formou o projeto da 'Didá', com cursos gratuitos de percussão, corte e costura para mulheres negras. Com o tempo, fundou a Didá Banda Feminina, fomentando a história, a consciência do poder de luta e transformação.>

Serviço>

O quê: 3ª edição do projeto musical Som do Salvador>

Atração: Didá Banda Feminina encontra Tonho Matéria>

Quando: terça-feira, 28 de janeiro>

Horário: 19h>

Local: Ice Cream Park, piso L1, Salvador Shopping>