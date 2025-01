MOBILIDADE

Bandeiras do táxis de Salvador sofrem reajustes; saiba quais serão os novos valores

Aumento foi de R$ 0,14 e R$ 0,21, para bandeiras 1 e 2, respectivamente

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 19:42

Taxistas Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Após o anúncio no reajuste do valor da passagem de ônibus, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) divulgou também novos valores para as bandeiras dos taxis da cidade. Com início nesta quarta-feira (1º), a bandeira 1 está em R$ 3,09, e a 2 em R$ 4,33. Desde o dia 1º de dezembro, as bandeiras estavam fixadas em R$ 2,95 e R$ 4,12, por quilômetro rodado. Dessa forma, o aumento foi de R$ 0,14 e R$ 0,21, respectivamente.

Além destes, também foi reajustado o valor da bandeirada, que será de R$ 6,19, anteriormente R$ 5,90. A hora parada foi para R$ 30,95.

Apesar aumento, a medida não foi celebrada por taxistas, que criticam o baixo percentual de aumento. "Mais uma vez, a categoria vai pagar um valor alto para a aferição desses taxímetros e vai ter uma perda anual, com um reajuste 'pequenininho' que não dá para nada. O combustível aumenta bem mais do que porcentagem, tudo aumenta acima da porcentagem do que a gente está ganhando", destacou o Presidente Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim.