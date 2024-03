CRIME

Bandidos pularam muro de condomínio para fugir após balear policial em Feira; Veja vídeo

Suspeitos abandonaram moto para despistar policiais em Feira de Santana

Publicado em 13 de março de 2024 às 10:49

Marcos Alan Magalhães Vicente morreu em assalto Crédito: Reprodução

Os dois homens suspeitos de balear o policial militar Marcos Alan Magalhães Vicente, 46 anos, vítima de latrocínio em Feira de Santana na noite de terça-feira (12), usaram os muros do fundo do condomínio onde a vítima morava para fugir do local do crime. De acordo com fontes da polícia, os dois criminosos, ainda não identificados, teriam chegado ao local por uma rua sem saída atrás do Condomínio Vila Olímpia, no bairro Muchila, e saíram pelo mesmo lugar.

“Eles chegaram no local com uma moto. Procuraram a rua sem saída nas imediações do condomínio porque sabiam que, naquele horário, era um local de pouco movimento. Então, pularam o muro e aguardaram lá dentro até que alguém aparecesse. Quando o soldado Alan chegou, o abordaram e, infelizmente, mataram ele. Depois disso, usaram o mesmo muro para sair, como dá para ver nas imagens”, fala a fonte, sem revelar o nome. Veja o vídeo do momento da fuga abaixo:

Ainda segundo a fonte, ao perceber que teriam baleado um policial, os suspeitos deixaram a moto que estava no local para despistar as buscas que se iniciaram após o crime. “A partir do momento que a polícia constatou a ocorrência, houve uma mobilização em toda a cidade para buscá-los. Eles estavam com uma motocicleta modelo Bros e azul. Numa moto assim, certamente sabiam que seria mais fácil localizá-los nas ruas e seguiram a pé”, complementa o policial.