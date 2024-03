CRIME

Bandidos roubam arma de policial em Lauro de Freitas

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Avenida José Leite. Uma equipe da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local e manteve contato com a vítima, que confirmou que teve a arma levada pelos bandidos.

Com as informações do policial, os PMs fizeram buscas em toda região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.