Bandidos roubam supermercado no Rio Vermelho

O supermercado Bompreço do Rio Vermelho foi roubado na manhã desta quarta-feira (6), em Salvador. Não há detalhes sobre a quantia levada, nem quantos homens agiram no crime.



Segundo a Polícia Militar, equipes da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local para averiguar a denúncia de roubo em uma caixa no supermercado.



Lá, os PMs foram informados pela equipe de segurança que os suspeitos haviam fugido, seguindo em sentido ignorado. As equipes fizeram buscas pelo perímetro, mas não localizaram ninguém.