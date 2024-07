CULTURA

Bando de Teatro Olodum promove seminário sobre empreendedorismo e arte negra em Salvador

Serão exibidos os filmes produzidos pelos núcleos do Centro Cultural Plataforma

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de julho de 2024 às 12:09

Bando de Teatro Olodum promove seminário Crédito: Divulgação

O Bando de Teatro Olodum promove o Seminário Oro Dudu, com o tema ‘Arte negra empreendedora: como projetar e financiar a cultura negra no Brasil?’ O evento, que acontece nesta quinta-feira (4), às 19h, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, tem como palestrante o publicitário e consultor de negócios Paulo Rogério Nunes, da aceleradora de negócios Vale do Dendê. A entrada é gratuita.

Na oportunidade, haverá também a cerimônia de entrega dos certificados para mais 90 jovens de diferentes bairros de Salvador e Região Metropolitana que participaram das Oficinas de Performance Negra 2024.

As formações aconteceram entre março e junho, contemplando os conteúdos do teatro, da dança, da música, do audiovisual e da memória e identidade negra, sendo ministradas pelo próprio elenco do Bando de Teatro Olodum.