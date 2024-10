FERIADO

Banhistas lotam praias de Salvador no Dia do Comerciário

Praias da capital registraram um alto fluxo de banhistas

Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 19:53

Praia da Barra ficou lotada nesta segunda Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Ao contrário do que muitos imaginam, o primeiro dia útil da semana costuma ser movimentado nas principais praias de Salvador. Esse é o momento em que muitos comerciantes aproveitam a baixa circulação de clientes pós fim de semana para fecharem suas lojas e recarregarem as energias para o período laborativo que recomeça.

Hoje, o movimento teve um motivo especial, afinal era a terceira segunda-feira de outubro, quando é celebrado o Dia dos Comerciários. Devido ao feriado, as praias registraram fluxo intenso até o final da tarde dessa segunda. Na Barra, a concentração de pessoas se estendeu do Porto até o Morro do Cristo, com os banhistas aproveitando o feriado para relaxarem antes de retornarem ao trabalho na terça-feira.

Um deles foi o empresário Daniel Pedreira, 45 anos, que foi para a Praia do Porto da Barra com a sua esposa Manuela. "Esse descanso é mais que merecido. A gente trabalha muito, então é sempre bom ter um dia para relaxar um pouco, sair da rotina e curtir o pôr do sol. Depois daqui, retornaremos para casa e recomeçaremos tudo amanhã", afirmou.

Daniel chegou no local às 14h. Por conta da quantidade de pessoas na faixa de areia, ele precisou esperar cerca de 30 minutos para conseguir se acomodar com comodidade. "Eu peguei fila, sentei na areia enquanto esperava vagar uma cadeira e ainda tive que disputar com outras pessoas que queriam passar na frente. Ainda assim, o dia está ótimo, eu estou com minha esposa aproveitando esse sol, então não tem coisa melhor", comemorou o comerciário.

Quem também precisou esperar para conseguir sua cadeira foi a autônoma Lavínia Khalifa, 23. Ela contou que chegou na praia às 13h30 e que queria ir para a praia da Penha, que é mais perto de sua casa. No entanto, a vontade de passar o dia com os amigos falou mais alto.

"Por ser uma praia que todos se sentem bem, eles decidiram vir para cá. Quando cheguei estava bem cheio, tanto que demoramos para conseguir uma mesa, mas até agora está tudo tranquilo. Éramos em cinco pessoas, mas os amigos foram chegando e já somos mais de dez. Está sendo uma tarde incrível", relatou.

O chefe de operações Felipe Uribe, 35, chegou na Barra ainda pela manhã. Colombiano, ele mora em Salvador há seis anos e foi com a esposa, filha e amigos para a praia. "A gente chegou às 9h, que é quando o Porto está mais tranquilo. Eu aproveito os feriados para trazer minha família e meus amigos para passar o dia. Esse é um lugar lindo, aconchegante e ótimo para curtir o dia de hoje", disse.

Praia de Amaralina teve paredão e churrasco Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

O movimento também foi visto em outras regiões litorâneas como Itapuã, Amaralina, Ondina, Boa Viagem e Ribeira, onde a movimento começou ainda pela manhã de segunda. Em Amaralina, a noite começou animada com os banhistas aproveitando um paredão que se formava no local enquanto outros preparavam um churrasco.

O Dia do Comerciário remonta a sanção do Decreto-Lei nº 4.042, em 29 de outubro de 1932, pelo presidente Getúlio Vargas. O decreto reduziu a jornada de trabalho de 12 para oito horas e foi assinado após uma passeata, que reuniu cerca de 5 mil trabalhadores do setor comercial do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, que caminharam até o Palácio do Catete, que era a sede do governo federal.