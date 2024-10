SEGURANÇA PÚBLICA

ACM Neto rebate Jerônimo e diz que governador é negacionista

O ex-prefeito de Salvador disse que o chefe do Executivo baiano ignora a gravidade dos índices de violência no estado. “Basta o senhor ler os comentários em qualquer publicação sobre esse tema nas redes sociais. As pessoas estão assustadas, alarmadas”, afirmou ACM Neto.

ACM Neto afirmou que Jerônimo responsabiliza opositores e críticos pela situação. Para o ex-prefeito, a crise na segurança pública é resultado da “incompetência” do governo do PT, que há 18 anos administra a Bahia. “Os policiais hoje também são vítimas dessa gestão. A responsabilidade não é deles, é do senhor e do seu partido”, frisou.