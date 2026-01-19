Acesse sua conta
Bar sem alvará é interditado no Santo Antônio Além do Carmo

Informação foi confirmada pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:00

Bar é interditado em Salvador
Bar é interditado em Salvador Crédito: Reprodução

Um bar localizado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, foi interditado no domingo (18) após denúncias de moradores. Segundo apuração da reportagem, o estabelecimento é alvo de reclamações por poluição sonora. O bar permanece fechado nesta segunda-feira (19).

Procurada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) confirmou a interdição e informou que o estabelecimento comercial não possui alvará de funcionamento. O órgão ressalta que o responsável também foi notificado para não exercer atividade sonora sem autorização da pasta. 

Os responsáveis pelo Carmo e Cores confirmaram que aguardam alvará da Prefeitura de Salvador para atuar como casa de shows. Mesmo assim, o bar funcionava há cerca de um mês sem autorização formal. Os responsáveis também afirmam sofrer perseguição pelo local ser voltado à comunidade LGBT+. 

