DENÚNCIA

Bar sem alvará é interditado no Santo Antônio Além do Carmo

Informação foi confirmada pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo

Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:00

Bar é interditado em Salvador Crédito: Reprodução

Um bar localizado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, foi interditado no domingo (18) após denúncias de moradores. Segundo apuração da reportagem, o estabelecimento é alvo de reclamações por poluição sonora. O bar permanece fechado nesta segunda-feira (19).

Procurada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) confirmou a interdição e informou que o estabelecimento comercial não possui alvará de funcionamento. O órgão ressalta que o responsável também foi notificado para não exercer atividade sonora sem autorização da pasta.