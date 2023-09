Baralho do crime: suspeito de comandar tráfico na Chapada é morto pela PM

Leonardo Silva Moraes, popularmente conhecido como "Léo Careca", morreu na manhã desta terça-feira (5) após entrar em confronto com a Polícia Militar nas proximidades da cidade de Campo Formoso, na Bahia. Léo fazia parte do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e era suspeito de comandar o tráfico de drogas na Chapada Diamantina.



De acordo com o major Gil André de Santana Leite, os militares receberam a informação que Leonardo estava e um carro quando foi abordado. Ao confrontá-lo, os policiais teriam sido recebidos a tiros.