Barracas são recuperadas após acidente que matou uma pessoa na Ceasa

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesep) começou a reconstruir a mureta e parte do passeio que foram destruídos após o acidente que deixou uma pessoa morta na quarta-feira (9), na Ceasa de Vitória da Conquista.



Duas das cinco barracas destruídas pelo micro-ônibus também foram recuperadas. Outras três, que não tiveram condições de reparos, foram reconstruídas.



Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Luís Paulo Souza, o Governo Municipal deve realizar outras intervenções no espaço. “Estamos articulando com as secretarias de Mobilidade Urbana e de Infraestrutura para verificar a possibilidade de instalação de barreiras de contenção e também melhorias na sinalização do local”, concluiu.