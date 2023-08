Mulher atingida por micro-ônibus morre no hospital em Vitória da Conquista

Uma das pessoas feridas no acidente envolvendo um micro-ônibus em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, morreu. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (9).



O motorista perdeu o controle do veículo em uma ladeira, desceu de ré e acabou atingindo barracas no Ceasa. A vítima foi a cabeleireira Ana Marta Sampaio Pinho, 49 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.