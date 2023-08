Barradão recebe mutirão da Defensoria com exames de DNA para reconhecimento de paternidade

O Barradão, estádio do Vitória, foi palco de um mutirão da Defensoria Pública da Bahia nas terça e quarta (15 e 16), recebendo a Ação Cidadã Sou Pai Responsável.



“É sempre bom vir perto da comunidade, a paixão pelo futebol atrai também a paixão pela paternidade. Além de ofertar os exames gratuitos de DNA para quem não tem o nome do pai na certidão de nascimento, a gente quer incentivar as pessoas a virem tirar suas dúvidas e receberem orientações jurídicas”, explica a coordenadora da Especializada de Família e Sucessões, Tatiane Ferraz.